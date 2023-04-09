Документы публиковали еще в начале января на Discord-сервере, который очень часто менял название, но дольше всего назывался Thug Shaker Central.

Bellingcat обнаружила доказательства того, что некоторые документы Пентагона о контрнаступлении ВСУ могли быть размещены в сети в январе, говорится в расследовании команды. Bellingcat также поговорила с тремя членами сообщества Discord, где были размещены изображения, которые заявили, что за последние месяцы на других серверах Discord было опубликовано гораздо больше документов.

Поскольку каналы были удалены из-за разногласий, вызванных утечкой документов, Bellingcat не смогла подтвердить это заявление.

Каналы Discord, на которых были размещены документы, датированные мартом, были сосредоточены на компьютерной игре Minecraft и фандоме филиппинского YouTube-блогера. Затем они распространились на другие сайты, такие как 4Chan, прежде чем появились в Telegram, Twitter, а затем в крупных СМИ.

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Ни один из документов, увиденных Bellingcat, не был отсканирован, а был сфотографирован. На документах с такими предметами, как коробка с охотничьим прицелом и клеем Gorilla, видны складки на фоне документов, датированных началом марта. "Это указывает на то, что по крайней мере некоторые документы были сфотографированы в одном и том же месте", - говорится в расследовании команды.

Сообщается, что документы начали сливать 5 апреля через Telegram "Donbass Devushka". Пост содержал четыре изображения, вскоре после этого был опубликован другой пост с дополнительным изображением.

Дальше фотографии с документами внешне похожими, но в основном разными, появились в 4chan. Сообщения были отправлены одним и тем же анонимным пользователем CXWfLHRB.

Между сообщениями Telegram и 4chan было только одно общее изображение: карта, показывающая ряд статистических данных, включая совокупное количество погибших в бою солдат с российской и украинской сторон в ходе войны. Однако цифры в этих двух источниках различались: первый источник (4chan) показал больше потерь русских, чем украинских, а второй источник (Donbass Devushkа) наоборот.

"Таким образом, создается впечатление, что либо аккаунт "Donbass Devushkа" в Telegram, либо предыдущий источник, опубликованный этим аккаунтом, изменили исходное изображение, чтобы представить украинские потери более высокими, чем в первоначальной оценке", - считают эксперты.

Тем не менее, ни один из источников сообщений 4chan или Telegram не является оригинальным. Ведь более чем за месяц до сообщений Telegram и 4chan на сервере Discord было размещено 10 документов под названием "Minecraft Earth Map".

Пользователи спорили о картах Minecraft и войне в Украине, и один из них сказал: "Вот есть некоторые слитные документы" - и прикрепил 10 файлов. Все семь документов, которые через месяц начали распространяться в Telegram и Twitter, были в этом сообщении.

Пользователь, опубликовавший документы, рассказал, что нашел их на другом Discord-сервере под названием WowMao, которым управляют фанаты одноименного YouTube-канала. Это филиппинский геймер, сейчас проживающий в Великобритании. 1 и 2 марта на WowMao опубликовали более 30 подобных документов. В другие даты на сервере публиковали десятки других документов по Украине. Сейчас этот канал уже удален.

Расследователи Bellingcat пообщались с участниками этого сервера и выяснили, что он также мог быть не первоисточником. Пользователи рассказали, что документы публиковали еще в начале января на другом Discord-сервере, который очень часто менял название, но дольше всего назывался Thug Shaker Central.

От этого сервера не осталось никаких следов, кроме показаний этих пользователей и разрозненных упоминаний о его существовании на 4chan. Сообщения и списки каналов показывают, что пользователи сервера интересовались видеоиграми, музыкой, православием и фандомом популярного ютубера "Oxide".

Этот сервер не носил особенно геополитического характера, хотя его пользователи придерживались стойко консервативной позиции по ряду вопросов, сообщили Bellingcat участники. Широко распространялись расовые оскорбления и расистские мемы.

Bellingcat связалась с Discord, чтобы узнать о существовании серверов Thug Shaker Central, WowMao и Minecraft Earth Map, а также узнать, знали ли Discord о том, что там, по-видимому, размещались "совершенно секретные" документы. Однако в компании заявили, что пока не могут предоставить по этому поводу ответ.

"Слив" данных по контрнаступлению - что известно

7 апреля NYT узнал о "слитых" документах Пентагона по контрнаступлению ВСУ в Twitter и Telegram. Сообщалось, что документы были сфотографированы и содержали некорректные данные по украинским и российским потерям.

В Пентагоне уже заявили о начале служебного расследования по выявлению пророссийского "крота". В Украине сам "слив" называют российской ИПСО на фоне подготовки украинской армии к весеннему контрнаступлению.

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