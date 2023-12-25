Большинство из преступников не стали снова наказывать лишением свободы.

На помилованных президентом РФ Владимиром Путиным бойцов ЧВК "Вагнер", вернувшихся с войны в Украине, уже возбудили более 190 новых уголовных дел. При этом большинство из преступников не стали снова наказывать лишением свободы. Об этом говорится в исследовании издания "Верстка".

Так, по меньшей мере о 32 преступлениях сообщалось в СМИ, еще 160 уголовных дел журналисты обнаружили в судебных картотеках. Среди них: кражи и грабежи, убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, употребление и распространение наркотиков, нападения на представителей власти, нарушения правил дорожного движения и тому подобное.

"Из сообщений СМИ известно как минимум о четырех приговорах "вагнеровцам" в 2023 году, они получили от 2 лет и 5 месяцев до 11,5 лет колонии. Из 160 ... уголовных дел подробности приговоров известны в 105. Только в 12 случаях виновных приговорили к реальному сроку в колонии. Большинство виновных получили условные сроки, обязательные, принудительные или исправительные работы, штрафы, или же дела были прекращены в связи с примирением сторон", - пишет издание.

ЧВК "Вагнер" на войне РФ против Украины - последние новости

Бывшие "вагнеровцы" отказываются служить в российской армии. Об этом сообщил американский Институт изучения войны. Так, российское оборонное ведомство с сентября 2023 года пыталось привлечь экс-бойцов ЧВК для операций в Африке, предлагая зарплату в 110 000 рублей (около 1200 долларов). Более 120 экс-"вагнеровцев" отказались от предложения.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия снова стала вербовать "ветеранов" ЧВК "Вагнер" на войну в Украине после смерти своего главаря Евгения Пригожина. За счет боевиков Кремль хочет избежать очередной мобилизации в РФ и пополнить потери живой силы в Украине наемниками.

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