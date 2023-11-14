Минобороны РФ с сентября пыталось привлечь экс-бойцов ЧВК "Вагнер" для операций в Африке / фото Минобороны Беларуси

Российское Министерство обороны пытается вербовать бывших сотрудников частной военной компании"Вагнер", но безуспешно. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на инсайдерский источник.

Отмечается, что российское оборонное ведомство с сентября 2023 года пыталось привлечь экс-бойцов ЧВК "Вагнер" на их бывшей базе в Молькино (Краснодарский край) для операций в Африке.

"Минобороны (РФ) предлагало бывшим сотрудникам ЧВК "Вагнер" зарплату в 110 000 рублей (около 1200 долларов), "перспективные" должности и звания, а также формирование отдельного подразделения, способного действовать в Ливии, Сирии, Мали и Буркина-Фасо", - утверждает собеседник ISW.

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При этом, по его словам, более 120 бывших бойцов группы отказались от предложения.

"Вагнеровцы" на войне в Украине - последние новости

Боец ЧВК"Вагнер" жестко наехал на Путина. В частности, он обвинил лидера России в том, что тот оставил искалеченных в боях с Украиной "вагнеровцев" на произвол судьбы: у них нет ни работы, ни пенсии. 

В своем видеообращении к Путину оккупант уточнил, что пошел воевать за интересы диктатора из тюрьмы. По итогу на фронте он потерял один глаз, еще один пришлось оперировать, а Россия, как страна, ничего ему не дала.

Также УНИАН сообщал, что Россия снова стала вербовать "ветеранов" ЧВК "Вагнер" на войну в Украине после смерти их главаря Евгения Пригожина. За счет боевиков Кремль надеется избежать очередной мобилизации в России и пополнить потери живой силы в Украине наемниками.

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