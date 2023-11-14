Минобороны РФ предлагало бывшим сотрудникам ЧВК "Вагнер" зарплату в 110 000 рублей (около 1200 долларов), "перспективные" должности и звания.

Российское Министерство обороны пытается вербовать бывших сотрудников частной военной компании"Вагнер", но безуспешно. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на инсайдерский источник.

Отмечается, что российское оборонное ведомство с сентября 2023 года пыталось привлечь экс-бойцов ЧВК "Вагнер" на их бывшей базе в Молькино (Краснодарский край) для операций в Африке.

"Минобороны (РФ) предлагало бывшим сотрудникам ЧВК "Вагнер" зарплату в 110 000 рублей (около 1200 долларов), "перспективные" должности и звания, а также формирование отдельного подразделения, способного действовать в Ливии, Сирии, Мали и Буркина-Фасо", - утверждает собеседник ISW.

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При этом, по его словам, более 120 бывших бойцов группы отказались от предложения.

"Вагнеровцы" на войне в Украине - последние новости

Боец ЧВК"Вагнер" жестко наехал на Путина. В частности, он обвинил лидера России в том, что тот оставил искалеченных в боях с Украиной "вагнеровцев" на произвол судьбы: у них нет ни работы, ни пенсии.

В своем видеообращении к Путину оккупант уточнил, что пошел воевать за интересы диктатора из тюрьмы. По итогу на фронте он потерял один глаз, еще один пришлось оперировать, а Россия, как страна, ничего ему не дала.

Также УНИАН сообщал, что Россия снова стала вербовать "ветеранов" ЧВК "Вагнер" на войну в Украине после смерти их главаря Евгения Пригожина. За счет боевиков Кремль надеется избежать очередной мобилизации в России и пополнить потери живой силы в Украине наемниками.

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