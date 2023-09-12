Это делается для большего контроля над бывшими "вагнеровцами", а также для укрепления аппарата внутренней безопасности России, отмечают аналитики.

В России вербуют бывших заключенных "вагнеровцев" в Росгвардию, структуру, которая занимается обеспечением общественной безопасности в стране. Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, вероятно, это делается с целью дальнейшего подчинения остатков ЧВК "Вагнер", а также для одновременного укрепления аппарата внутренней безопасности России.

Отмечается, что российское оппозиционное издание iStories сообщило 11 сентября, что родственники бывших заключенных "вагнеровцев" рассказали, что некоторые из их родственников получили приглашения служить в Росгвардии. В iStories отметили, что Росгвардия просит бывших вагнеровцев пройти проверку безопасности и предоставить документы об официальном помиловании, а также документы о заключении ими контрактов с ЧВК "Вагнер".

Кроме того, еще один военнослужащий Росгвардии заявил о том, что в его подразделении служат бывшие "вагнеровцы", в том числе без какого-либо военного опыта. Другой росгвардеец заявил, что его подразделение направило бывших бойцов ЧВК "Вагнер" для охраны "стратегических объектов" на оккупированных территориях Украины.

Видео дня

В ISW отмечают, что возможная активная вербовка Росгвардией бывших боевиков ЧВК "Вагнер" заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства по усилению роли Росгвардии как органа внутренней безопасности после вооруженного восстания "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным в июне.

"ISW ранее сообщал о передаче Росгвардии после мятежа подразделений "Гром" (элитные специальные подразделения МВД России по борьбе с наркотиками) и тяжелого вооружения. Росгвардия, возможно, вербует бывших бойцов ЧВК "Вагнер", чтобы максимально увеличить свой резерв формирования сил, или, возможно, для большего контроля над бывшими "вагнеровцами" в надежде укрепить внутреннюю безопасность после восстания", - отмечают аналитики.

Что происходит с ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина

После смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина между российскими спецслужбами развернулась борьба за активы его империи. По информации западных СМИ, Служба внешней разведки РФ, вероятно, заберет медиабизнес Пригожина, а наемнические операции отойдут под контроль Министерства обороны и ГРУ.

Ранее сообщалось, что "вагнеровцы", отказавшиеся подписать контракт с Минобороны РФ, станут частью ЧВК "ГардСервис" в Беларуси - группировки, основной задачей которой является противодействие оппозиции в случае негативного сценария для Лукашенко.

Вас также могут заинтересовать новости: