Кремль пытается избежать очередной мобилизации и спасти часть боевого потенциала сил после мятежа и гибели лидера ЧВК "Вагнер" Пригожина.

Силы, которые возглавлял бывший охранник президента России Владимира Путина Евгений Пригожин, пытаются завербовать ветеранов частной военной компании "Вагнер" для дальнейшего возвращения на войну в Украине.

Об этом говорится в материале The New York Times. Американское издание, в частности, ссылается на слова бывших бойцов и военных блогеров. По их словам, российские вооруженные силы активизируют свои усилия по вербовке ветеранов военизированной группировки "Вагнер", поскольку Кремль пытается избежать очередной мобилизации и спасти часть боевого потенциала сил после мятежа и гибели лидера ЧВК "Вагнер" Пригожина.

Так, по данным издания, четверо бывших российских заключенных, воевавших вместе с "Вагнером" на востоке Украины, заявили, что в течение последних недель получали звонки и сообщения с предложением новых военных контрактов, что подтверждает недавние сообщения российских военных блогеров. Трое бывших бойцов заявили, что их специально призвали присоединиться к Росгвардии - милитаризованного крыла Национальной гвардии России.

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"ЧВК "Вагнер" официально становится частью Росгвардии. Вся структура, методы работы и командиры остаются прежними", - цитирует издание текст письма, которое получил бывший боевик "Вагнера".

Авторы материала отмечают, что подлинность сообщения не удалось проверить, но оно поступило на фоне более широких усилий Росгвардии представить себя преемником "Вагнера", разветвленного прокремлевского военизированного формирования, которое на пике своего развития насчитывало десятки тысяч бойцов на трех континентах.

ЧВК "Вагнер" в Украине

В сентябре ЧВК "Вагнер" приостановила вербовку наемников. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на сообщение в чате родственников вагнеровцев.

В одном из телеграмм-чатов по набору появилось сообщение от администратора о том, что "в связи с последними событиями, набор в компанию временно приостановлен".

По данным издания, желающих воевать в составе ЧВК записывают в "резерв".

Позже сын ликвидированного главаря российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Павел стал "шишкой" - возглавил эту частную военную компанию, которая теперь входит в состав Росгвардии.

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