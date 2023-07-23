Пока ему предъявлены обвинения только в нарушении правил дорожного движения.

Теперь не только мавзолей Ленина притягивает неадекватных жителей страны-агрессора, а и кремлевские стены.

Как пишут российские Telegram-каналы Shot и Baza, 40-летний житель Москвы Алексей утром 21 июля приехал на своем Porsche с номерами "999" к Красной площади и попытался попасть в Кремль "к президенту на совещание по вопросам бизнеса". Как стало известно впоследствии, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дежурившие на площади инспекторы не пропустили его, а вместо встречи с российским диктатором Владимиром Путиным россиянина ждала встреча с правоохранителями и 15 суток в СИЗО. К настоящему времени ему предъявлены обвинения только в нарушении правил дорожного движения и нетрезвом вождении.

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Инциденты в мавзолее Ленина

В начале года в Москве дважды задерживали россиян за попытку проникнуть в мавзолей Владимира Ленина. В одном из случаев мужчина в неадекватном состоянии требовал, чтобы мертвый "вождь пролетариата", как он сам объяснил впоследствии, "отпустил ему грехи".

Очередной инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью. Мавзолей Ленина не пострадал - бутылка с зажигательной смесью упала на брусчатку.

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