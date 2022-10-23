Самолет "приземлился" посреди жилого массива.

В России продолжается самолетопад. На этот раз посреди жилого массива в Иркутске упал российский истребитель Су-30.

В сети появилось видео момента падения самолета.

Военный самолет "приземлился" на жилой дом около 18:00 по местному времени в микрорайоне Новоленино. На кадрах видно, что самолет упал внезапно под углом почти 90 градусов.

Видео дня

Оба пилота погибли, не успев катапультироваться. Как отмечают российские СМИ, самолет якобы совершал испытательный полет без боекомплекта. Число жертв неизвестно.

Авиакатастрофа в Ейске 17 октября

Вечером 17 октября в Ейске упал на жилой дом российский сверхзвуковой истребитель бомбардировщик Су-34 В результате падения самолета погибли 15 человек.

По официальной версии, у самолета загорелся двигатель во время взлета.

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