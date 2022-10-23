Судьба жильцов и пилота на данный момент неизвестна.

В России еще один военный самолет рухнул на жилой дом. Инцидент произошел в Иркутске.

Об этом сообщают росСМИ, публикуя фото и видео с места происшествия.

Сообщается, что ЧП произошло около 18:00 по местному времени в микрорайоне Новоленино.

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По предварительной информации, рухнул истребитель Су-30, который вылетел с авиазавода. Борт упал на двухэтажный дом.

Обновлено. Два пилота рухнувшего Су-30 в Иркутске погибли, они не успели катапультироваться, сообщают экстренные службы РФ

Отмечается, что в какой-то момент экипаж перестал выходить на связь; за ним отправили еще один самолет, экипаж которого увидел летчиков Су-30 без сознания в момент, когда они уже теряли высоту. По одной из версий, оба пилота могли задохнуться в кабине.

Самолет вылетал из завода на испытания. Пострадавших среди мирного населения, предварительно, нет. Площадь пожара составила 200 кв. м., уточнили в МЧС РФ.

Авиакатастрофа в Ейске 17 октября

Вечером 17 октября в Ейске упал на жилой дом российский сверхзвуковой истребитель бомбардировщик Су-34. В результате падения самолета погибли 15 человек.

По официальной версии, у самолета загорелся двигатель при взлете.