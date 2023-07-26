Российская Госдума приняла "хитрое правило", отметил Ян Матвеев.

В России закрыли границу для мужчин. Россиянам стоит задуматься о том, чтобы не попадать в военкомат, по возможности уезжать куда-то и скрываться, считает военный эксперт Ян Матвеев.

Как известно, накануне в РФ повысили призывной возраст мужчин до 30 лет и запретили военнообязанным с оформленными на них повестками выезжать за границу.

"Все ожидали, что будет какое-то решение по закрытию границы, чтобы мужчины просто не смогли выехать. Однако, российские власти знали, что это вызовет протест и будет смотреться "пораженчески". Они-то хотят подать войну как народную, а тут, значит, приходится закрывать границу, чтобы мужики не уехали от этой самой народной войны… Поэтому они сделали вот такое хитрое правило", - отметил эксперт.

Но по сути границу уже закрыли для всех россиян, которыми "заинтересуется армия", добавил Матвеев:

"Это будет происходить автоматически. Но при этом такое решение не привлекает особого внимания и не вызывает отторжения у общества".

Мобилизация в России - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что 25 июля Госдума РФ повысила призывной возраст мужчин до 30 лет, запретила военнообязанным с повестками выезжать, а также повысили штраф за неявку в военкомат в 10 раз. На данный момент максимальная сумма штрафа составляет 3 тысячи рублей, теперь же она будет достигать 30 тысяч.

Отмечалось, что россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023, не попадут под действие новых норм.

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