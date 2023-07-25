Также в РФ в 10 раз увеличили штраф за неявку в военкомат.

В России повысили призывной возраст мужчин до 30 лет, запретили военнообязанным с повестками выезжать за границу, а также повысили штраф за неявку в военкомат в 10 раз. Как сообщают росСМИ, 25 июля Госдума РФ приняла в окончательном чтении соответствующие законы.

"Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объём мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция", - заявил глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов.

Он добавил, что граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023, не попадут под действие новых норм. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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Что касается штрафов за неявку в военкомат, они будут достигать до 30 тысяч рублей. На данный момент максимальная сумма штрафа составляет 3 тысячи рублей.

Призыв и мобилизация в России - что сообщалось ранее

Напомним, ранее сообщалось, что после повышение призывного возраста до 30 лет более двух миллионов граждан РФ пополнят ряды призывников для армии.

Отмечалось, что если по старым правилам призыву в 2024 году подлежали 6,8 млн человек, то по новым - 9,14 млн (+2,34 млн). В 2025 году в случае принятия поправок численность призывного контингента составит 9,13 млн человек, в 2026 году - 9,16 млн человек, в 2027 году - 9,28 млн человек, а к 2030 году вырастет почти до 10 млн.