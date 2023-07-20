Госдума хочет повысить штрафы, в том числе, за неявку в военкомат.

В Госдуме РФ предложили внести поправки в кодекс административных нарушений, связанных с мобилизацией и военным учётом. Российские власти хотят повысить уже имеющиеся штрафы.

В случае принятия правок граждан РФ за неявку в военкомат без уважительной причины предлагают штрафовать от 40 до 50 тысяч рублей. Сейчас - сейчас от 500 до 3 тысячи рублей.

Штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей будет грозить россиянам в случае, они вовремя не сообщат об изменении семейного положения, образования, места работы или сведений о выезде.

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За уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии - штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей (сейчас от 500 до 3 тыс. рублей).

Мобилизация в России и контрнаступление ВСУ - главное

Объявленная Путиным еще в сентябре 2022 года частичная мобилизация в России начала давать результаты, соглашаются западные эксперты. Прежде всего, насильственная мобилизация позволила российскому военному командованию забрасывать украинские позиции "мясом" и устраивать отвлекающие безуспешные штурмы.

В марте 2023 года СМИ писали о планах Кремля собрать до 400 тысяч мобилизованных.

Известно, что в ряды мобилизованных в свое время набрали российских зэков. Теперь их отряды, так называемые "Шторм Z", бросают без всякой поддержки и оружия на ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 240 010 оккупантов. Но Кремль вряд ли остановят потери, уверены эксперты. Несмотря на сотни тысяч убитых солдат РФ продолжает издевательские попытки наступать на ряде направлений, в том числе пытается любыми силами удержать Бахмут на фоне угрозы окружения украинскими защитниками.

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