Путин в своем обращении накануне вторжения в Украину успокаивал россиян, что срочники "не будут участвовать в "специальной военной операции".

Российская пропаганда готовит информационную почву для мобилизации на фронт срочников. "Военкор" РФ Александр Коц одним из первых начал активно прощупывать общественное мнение внутри страны по этому поводу.

В разговоре со своим знакомым пропагандистом Коц заявил, что считает весьма нормальной отправку на войну против Украины 18-летних срочников. В этом контексте Коц вспомнил войну против Чечни, заявив, что призовники якобы совершали там "настоящие подвиги".

"Я сторонник того, чтобы в "специальной военной операции" принимали военнослужащие срочной службы. Я вот не очень понимаю, почему их не задействуют. Я вот вспоминаю чеченскую кампанию. Ну отлично воевали, настоящие подвиги совершали 18-19-летние парни. Мне кажется, что без второй волны в каком-то виде мобилизации нам обойтись не удастся", - заявил Коц.

Видео дня

Мобилизация в России – РФ несет большие потери в Украине

Путин в своем обращении накануне полномасштабного вторжения в Украину успокаивал россиян, что срочники "не будут участвовать в "специальной военной операции".

Уже осенью РФ пришлось начинать частичную мобилизацию. Этими мобиками вместе с завербованными зэками затыкают дыры разгромленных подразделений. Их также отправляют в "постановочные" штурмы без какой-либо поддержки бронетехники, чтобы запутать украинских военных.

В январе глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль готовится уже объявить о второй волне мобилизации. Ожидается, что призвать могут до 500 тысяч человек, под призыв попадут даже жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Вместе с тем продолжается скрытая мобилизация российского населения.

Вас также могут заинтересовать новости: