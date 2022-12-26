Полная мобилизация в России не изменит стратегическую инициативу Украины в этой войне.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что объявление новой мобилизации в России не поможет врагу достичь перелома в войне. В современной войне количество войск не играет основную роль.

В эфире телеканала "Эспрессо" он подчеркнул, что если Россия пойдет на увеличение численности своей армии, украинской стороне вряд ли необходимо действовать симметрично.

"Валерий Залужный об этом говорил в своем интервью. Он сказал, что ему пока что люди не нужны. Ему нужна техника и оружие. Он говорит правильные вещи, поскольку мы живем в XXI веке. В современной войне количество войск не играет ключевую роль", – объснил Самусь.

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По словам эксперта, полная мобилизация в России не изменит стратегическую инициативу Украины в этой войне.

"Я убежден, что увеличение численности войск для России ничего уже изменит. Поскольку стратегическая инициатива находится в руках Украины. И если мы дальше будем получать высокоточное и современное оружие, то сколько бы россияне ни мобилизовали людей, для них ситуация не изменится. Мы и дальше будем постепенно уничтожать их склады, штабы и места дислокации личного состава", – отметил Самусь.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении в России так называемой "частичной мобилизации". Официально планировали призвать около 300 тысяч человек. Уже в октябре мобилизацию в РФ "остановили", хотя фактически она продолжается до сих пор.

Так, в начале ноября очередной такой случай зафиксировали в Уфе. Местному жителю выдали повестку и пригласили на мобилизацию. Примечательно, что повестку россиянину вручали по телефону.

Ранее также сообщалось, что военком Тюменской области Алексей Куличков заявил, что большинство "ошибочно призванных" по мобилизации российских военных "сами виноваты" в сложившейся ситуации. По его словам, россияне обязаны были вовремя подать свои учетные данные.

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