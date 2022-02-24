Целью он назвал "демилитаризацию и денацификацию".

Президент РФ Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.

Он также призвал военных Украины "немедленно сложить оружие и идти домой" и пообещал, что "внешним силам", которые попытаются создать угрозы для России, "ответ будет незамедлительным" и "таким, какого не было в вашей истории".

Военная операция в Донбассе начинается, заявил Путин.

По его Путина, в планы России не входит оккупация Украины.

Целью он назвал "демилитаризацию и денацификацию", а также "преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

Он попросил всех "принять" его решение, "как бы это не было тяжело".