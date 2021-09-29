На подростка "вышли" только после расстрела в Пермском университете.

В российском Омске 15-летняя школьница с психическим заболеванием планировала взорвать свою школу. Вместе с другом они изготовили две бомбы, но после неудачного испытания отложили идею.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

"Мысли о нападении на школу возникли у девятиклассницы из лицея №92 в мае этого года. Причем мысли эти быстро материализовались – она поделилась своей идеей с 13-летним другом, и ребята начали готовить взрывчатку. Они… изготовили две небольших бомбы с помощью пластиковых стаканов. Школьники решили испытать взрывчатку, но бомба не взорвалась. По признанию девочки, которые она позже дала в полиции, после первой неудачной попытки бомб они больше не делали", – говорится в сообщении.

Примечательно, что "вышли" на школьницу только после массового убийства в Пермском университете: "Силовики начали шерстить соцсети и неожиданно наткнулись на ее манифест, который школьница опубликовала аж 25 мая. Все это время текст висел на одной из ее страниц", – отмечается в сообщении.

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Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.

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Автор: Катерина Шварц