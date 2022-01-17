Также полиция начала два уголовных производства по статьям разбой и сексуальное насилие.

В Запорожской области по факту пыток 14-летнего парня задержали двух подростков.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

"В связи с вновь выявленными обстоятельствами во время проведения досудебного расследования по ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки) открыты еще два уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины и ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие) УК Украины. Решается вопрос дальнейшей правовой квалификации других уголовных действий фигурантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое участников противоправных действий задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Оба – 15-летние учащиеся местного учебного заведения.

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В полиции добавили, что в ближайшее время будет решаться вопрос сообщения фигурантам о подозрении и избрании мер пресечения. Наиболее строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Как стало известно УНИАН из собственных источников в правоохранительных органах, подростки пытались изнасиловать парня с помощью бейсбольной биты.

По информации правоохранителей, издевательств над парнем произошли на почве ревности. Якобы он начал встречаться с девушкой, а его бывший одноклассник приревновал ее и решил поквитаться с соперником. Он подговорил друзей, и те выманили парня на "разборки".

Мать парня рассказала журналистам, что малолетних злоумышленников было семеро, среди них – 13-летние девушки.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области вечером 15 января в полицию обратилась мать 14-летнего подростка заявив о том, что над ее сыном издевались сверстники.

Предварительно установлено, что в тот день группа несовершеннолетних – шесть человек в возрасте от 12-ти до 15-ти лет – пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из них в пгт Кушугум. Там они били парня, унижали и всячески издевались.

В полиции отметили, что родственники начали искать парня самостоятельно, потому что мобильный был выключен, а его уже несколько часов не было дома.

По словам матери пострадавшего подростка, его били, тушили об него окурки, поливали холодной водой, раздели и вывели на улицу.

Лица всех шестерых злоумышленников установлены, правоохранители доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

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