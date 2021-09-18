Рентгеновские снимки показали, что внутри парня был настоящий гордиев узел.

Британскому подростку пришлось перенести экстренную операцию после того, как он решил измерить длину своего полового органа с помощью USB-кабеля.

Случай был описан в медицинском журнале Urology Case Reports, пишет New York Post.

Отмечается, что 15-летнего парня охватило "сексуальное любопытство", и он вставил USB-провод в свою уретру. Эксперимент, однако, обернулся неприятными последствиями, так как кабель застрял. Подросток пытался вытащить его самостоятельно, однако шнур слишком запутался.

К врачам парня привезла семья, когда из уретры начала течь кровь. В больнице Университетского колледжа Лондона подросток попросил поговорить с доктором без матери и признался медику в своем эксперименте.

Читайте такжеСиний во всех смыслах: минские гаишники поймали пьяного "аватара" (фото)Рентгеновские снимки показали, что внутри парня был настоящий гордиев узел из USB-кабеля. Чтобы вытащить шнур, хирургам пришлось сделать надрез между гениталиями и анусом подростка. На следующий день пострадавшего уже выписали из больницы, однако в дальнейшем ему еще потребуется наблюдение.

Введение предметов в интимные области может привести к множеству осложнений: от инфекций мочевыводящих путей до серьезных травм. Неизвестно, почему парень выбрал именно такой способ измерения, однако отмечается, что "пациент был здоровым подростком в хорошей форме без каких-либо психических расстройств в истории болезни".

Ранее в Индии мужчина облил клеем половой орган перед сексом и умер. А житель США отрезал и выбросил свой половой орган в окно во время преследования полицией.

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Автор: Катерина Комолова