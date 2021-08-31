Сделать это ему приказали голоса, доносившиеся из радио.

Житель США во время преследования полицией отрезал и выбросил в окно машины свой половой орган.

Honda Accord 39-летнего Тайсона Гилберта из Куквилла, штат Таннесси, патрульные заметили на шоссе недалеко от города Дауэллтаун, пишет Newsweek. Увидев, что офицеры посигналили фарами, Гилберт нажал на газ, и тогда полиция начала погоню.

В итоге правоохранители преследовали мужчину в двух округах. В какой-то момент, когда Гилберт остановился и открыл дверь, полицейские увидели, что он полностью голый и весь в крови. Затем он закрыл дверь и снова поехал.

"Гонщика" смогли задержать, только несколько раз перегораживая дорогу специальными шипами. При этом он пытался убегать даже со спущенными передними колесами.

Читайте такжеМужчина облил клеем половой орган перед сексом и умерПосле окончательной остановки патрульные вызвали медиков, и мужчину госпитализировали. Оказалось, он отрезал себе половой орган и выбросил его из окна машины по дороге.

Как сообщили в полиции, Гилберт рассказал, что сделать это ему приказали голоса, доносившиеся из радио. По словам голосов, отрезать половой орган было необходимо для спасения мира.

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Автор: Катерина Комолова