По всей видимости, Лавров сослался на видео в TikTok.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июня опубликовал статью «О праве, правах и правилах», в которой заявил: в западных школах детям якобы преподают, что Иисус Христос был бисексуалом.

На это обратило внимание The Times и российское издание It's My Media.

«В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки расчетливых политиков ограничить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просветленной Европе"», — пишет Лавров.

При этом в The Times подчеркивают, что глава российского МИД не предоставил подтверждения своим словам.

По данным журналистов It's My Media, вероятным источником информации об «Иисусе-бисексуале» может быть видео в TikTok многодетной матери Эмалин Кэрол Саутуэл из Австралии, которое вышло еще в мае 2021 года. Там ребенок рассказывает, что его такому якобы учат в школе. Однако австралийские школы опровергли эту информацию.

Также в интернете существует ряд статей, в которых люди спекулируют о возможной сексуальности Иисуса Христа. Однако эти статьи не являются школьной программой.

Автор: Денис Прядко