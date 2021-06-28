Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июня опубликовал статью «О праве, правах и правилах», в которой заявил: в западных школах детям якобы преподают, что Иисус Христос был бисексуалом.
На это обратило внимание The Times и российское издание It's My Media.
«В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки расчетливых политиков ограничить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просветленной Европе"», — пишет Лавров.
При этом в The Times подчеркивают, что глава российского МИД не предоставил подтверждения своим словам.
По данным журналистов It's My Media, вероятным источником информации об «Иисусе-бисексуале» может быть видео в TikTok многодетной матери Эмалин Кэрол Саутуэл из Австралии, которое вышло еще в мае 2021 года. Там ребенок рассказывает, что его такому якобы учат в школе. Однако австралийские школы опровергли эту информацию.
@emmalinecs
An interpretation from an innocent mind... ##asklevi##fyp##mumsoftiktok##momsoftiktok♬ original sound - EmmalineCS
Также в интернете существует ряд статей, в которых люди спекулируют о возможной сексуальности Иисуса Христа. Однако эти статьи не являются школьной программой.
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