26 мая возле посольства России в Киеве почтили память погибших в войне с Россией украинских бойцов и провели перформанс "Сожжение Кремля".

В Министерстве иностранных дел РФ выразили протест временному поверенному в делах Украины из-за акции под российским посольством в Киеве.

Как сообщается на сайте МИД РФ, сегодня во внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило.

«Ему был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве», - сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что акцию, которая состоялась 26 мая, они рассматривают как «очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

Читайте такжеЛукашенко готовит палатки со "Спутником-V" на границе для Украины и ЕСОтмечается, что посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим.

26 мая у посольства России в Киеве состоялась акция «Тризна по погибшим на российско-украинской войне».

Она была посвящена началу героической обороны Донецкого аэропорта украинским бойцами.

На заборе посольства участники акции развесили фото убитых российских захватчиков, подписав их - #можемповторити.

Также участники акции провели перформанс «Сожжение Кремля». Они разместили на асфальте картонный макет кремлевских башен, облили его зажигательной смесью и подожгли. Через мгновение подбежал нацгвардеец с огнетушителем и потушил огонь.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР".

Оборона аэропорта длилась 242 дня. Украинских силовиков тогда прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и почти 500 получили ранения.

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Автор: Антонина Доломанжи