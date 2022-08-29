Недовольство диктатором может вырасти среди российских топ-чиновников, считает Ступак.

Российский диктатор Владимир Путин может быть ликвидирован спецслужбами РФ, из-за этой угрозы он постоянно меняет свое окружение и охрану.

Такое мнение высказал сайту "Главред" военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак.

По его словам, подобный сценарий для Путина возможен лишь тогда, когда его дальнейшее существование станет преградой для многих крупных чиновников РФ.

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"Ведь раньше они могли в четверг сесть на private jet, улететь в Ниццу, сыграть в казино в Монако, а в воскресенье вернуться. Сейчас такого нет - денег выше крыши, а потратить их нельзя. И когда ситуация станет критической для генералов, тогда, возможно, они примут такое решение", - прогнозирует эксперт.

Он также не исключил в ближайшее время в России громких посадок и "случайних" самоубийств среди топ-чиновников военно-промышленного комплекса. Это связано с неудачами и поражениями российских войск в ходе войны в Украине.

"ФСБ будет рыть землю и стопроцентно найдет истории, когда брались миллиарды долларов на производство определенных средств и треть или две из этих средств разворовывались. Тем более, что никто в РФ не рассчитывал, что война будет именно такой - если в РФ его и прогнозировали, то думали, что они сюда зайдут, быстро сделают из всех винегрет и на этом все закончится", - комментирует Ступак.

При этом он убежден, что главу Минобороны РФ Шойгу будут держать на должности до последнего, поскольку его якобы некем заменить.

"Он очень удобен для Путина, потому что он управляемый и не имеет политических амбиций. И Путин боится, что в случае, если отправит Шойгу на 10 лет за провал "спецоперации", назначит кого-то нового, то, возможно, то новый захочет сделать себе политическую карьеру и вывести войска на Красную площадь. Конечно, Путин не может этого допустить", - пояснил военный эксперт.

Ранее российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) "разнес" российское военное командование и Минобороны РФ из-за новых успехов ВСУ.

В свою очередь, генерал Николай Маломуж допустил, что Россия может добровольно вывести свои войска из Украины.