Гиркин возмущен тем, что ВСУ уничтожают российских оккупантов на юге Украины и нарушают их логистику.

Российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) вновь раскритиковал военное комадование страны-агрессора после новых ударов ВСУ по расположениям вражеских войск.

Об этом террорист пишет в своем Телеграм-канале.

В частности, он прокомментировал успешное попадание украинских защитников по гостинице в Кадиевке (ранее - Стаханов). Там, как известно, в результате прицельной атаки с использованием РСЗО HIMARS погибли порядка 200 оккупантов.

Відео дня:

"10 ракет "Хаймерс". Гостиница - в хлам. А вместе с ней - куча военных, привыкших "воевать с комфортом, вискариком и девками", - возмущается Стрелков.

Он также упомянул об очередных ударах по Чернобаевке и Антоновскому мосту.

"Мне лично интересно - в МО РФ (а также в других силовых ведомствах) остались еще люди пусть не великих умственных способностей, но хотя-бы с сохранившимся инстинктом самосохранения? Или "обратный отбор" зашел уже так далеко, что - как спившиеся бомжи и заядлые наркоманы - эти люди потеряли способность к планированию дальше ближайшего вечера? Ведь учат-учат их укры (украинцы, - ред.) - а никакого толка - раз за разом, раз за разом... Может быть потому, что мало кто может - после очередного удара - рассказать о приобретенном полезном опыте? А на чужом учиться просто не способны?", - пишет террорист.

Гиркин также подтверждает, что мост в районе Каховской ГЭС уже не пригоден к передвижению, в него прилетели новые снаряды.

"Теперь оба автомобильных моста через Днепр, удерживаемых ВС РФ с конца февраля - непригодны к использованию. Да, их можно пытаться ремонтировать, но вероятность того, что партнеры дадут это сделать, пока мосты в пределах досягаемости их ракет - ниже нуля", - добавил он, возмутившись, что РФ не бьет по "центрам принятия решений" в Украине.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ нанесли точные удары по трем позициям оккупантов на Херсонщине.