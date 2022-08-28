По словам Маломужа, РФ может согласиться на условия Украины.

Россия может вывести свои войска из Украины под давлением ВСУ, в таком случае будет заключен соглашение под международные гарантии Киеву.

Такой прогноз озвучил экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю". По его словам, Россию также должны определить как страну, представляющую опасность для мира.

"Потому что угроза применения ядерного оружия - это не только угроза для Украины или Запада. Это угроза и Китаю, потому что при ядерном сценарии не выживет никто. Даже при хороших партнерских отношениях с Россией, там понимают, что Путин играет с огнем, который угрожает и им. А центр противостояния - здесь, в Украине, поэтому тему нужно закрыть здесь. А дальше можно будет говорить о новом миропорядке, который обеспечивал бы стабильную безопасность и недопущение дальнейших агрессивных действий России", - говорит генерал.

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Маломуж также детально объяснил, при каких условиях вражеские войска могут выйти с украинской территории.

"Я допускаю, что под угрозой провала, начала возможных системных наступательных операций, подчеркиваю - системных - то есть очень мощной подготовленной операции в одном из секторов, где будет обеспечен очень мощный удар по войскам врага и их бегство. Вот в этой ситуации, чтобы дальше не было полного разгрома, Россия может пойти на условия, которые ставим мы. Я думаю, такой сценарий возможен. Еще и по той причине, что на какое-то время он спасет режим в России", - говорит Маломуж.

В противном случае, добавляет он, перспектива для РФ очень печальна, но это хуже и для Украины, потому что процесс может затянуться.

Как сообщал УНИАН, ранее в Офисе президента назвали переговоры с Россией "смертным приговором".

По словам генерала Игоря Романенко, переговорами заканчивается любая война, однако имеет значение, когда именно они будут организованы.