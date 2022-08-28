Россию он сравнил с "бешеной собакой".

Известный украинский доктор Евгений Комаровский, ранее поставивший диагноз Владимиру Путину, рассказал, чем Украина когда-то "обидела" диктатора. По его словам, самым большим "оскорблением" для Путина и его окружения стала победа Оранжевой революции в 2004 году.

Об этом он сказал "Апострофу".

Комаровский утверждает: уже тогда стало понятно, что "большая война" рано или поздно начнется.

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"Именно поэтому в публичном пространстве я все время пытался продвигать нарративы о том, что не надо дразнить бешеную собаку. А надо обращать внимание и решать внутренние проблемы, чтобы мы были готовы к моменту, когда эта бешеная собака начнет кусаться", - рассказал он.

При этом, утверждает доктор, существование независимой Украины не представляет угрозы для РФ.

"Но для той России, которую мы видим сейчас, для России имперской, садистской, клеветнической, террористической - вне всякого сомнения, угроза. Мы пример того, как люди могут жить совершенно по другим законам, со вменяемой властью, со свободой слова, с открытостью ко всему мировому сообществу. Для такой России, конечно, это угроза. А для России адекватной, доброй… Хотя уже трудно себе представить, что такая Россия бывает", - уточнил он.

Отметим, ранее в украинской разведке заявляли, что Путин морально и физически болен. Кроме этого у него, вероятно, наблюдаются признаки шизофрении.