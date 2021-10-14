Преступник полностью признал свою вину.

18-летнего Тимура Бекмансурова, который 20 сентября открыл стрельбу по студентам в Пермском государственном университете, арестовали на два месяца.

Об этом пишет Telegram-канал Shot.

"В ближайшее время убийцу должны увезти в СИЗО", – говорится в сообщении.

Сообщается, что накануне Бекмансурова допросили. Допрос продолжался около восемь часов. Стрелок полностью признал свою вину.

Стрельба в Пермском университете: что известно

Читайте такжеБойня в Пермском университете: стрелку ампутировали ногуУтром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами.

Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.

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Автор: Катерина Шварц