В КГБ заявили, что проводили отработку адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

В Минске мужчина открыл стрельбу по силовикам, которые ворвались в его квартиру. Один из них получил смертельное ранение.

Об этом сообщает Nexta.

Мужчина выстрелил в одного из силовиков из охотничьего ружья. Тот получил смертельные ранения. Стрелка убили ответным огнем.

По данным канала, убит 32-летний Андрей Юрьевич Зельцер. Он работал в IT-компании EPAM Systems.

Читайте такжеВ Испании появилась социальная реклама с "российскими проститутками": в РФ возмущены (фото)В Комитете государственной безопасности Республики Беларусь сообщили, что инцидент произошел во время отработки адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина сообщил в полицию, что во время охоты застрелил своего друга.

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Автор: Людмила Жерновская