Новые ограничения на вывод валюты добавились к уже имеющемуся списку критериев, которым должны соответствовать соглашения о продаже бизнеса в РФ.

Россия запретила западным компаниям, продающим свои российские активы, выводить доходы в долларах и евро. Этот де-факто введенный валютный контроль направлен на поддержку ослабленного рубля, пишет FT.

Источники издания информируют, что западные компании, выходящие из России, должны договориться о цене продажи в рублях. Если же продавцы будут настаивать на получении иностранной валюты, они столкнутся с задержками и даже потерями сумм, которые можно перевести за границу.

Когда рубль начал ослабевать в июле, российские власти впервые ввели ограничения для компаний, покидающих страну. Западным компаниям было предложено два варианта продажи своих активов в иностранной валюте: перевод денег на счет со строгими ограничениями в российском банке или перевод средств на счет за рубежом. Во втором случае сумма должна была подлежать уплате несколькими частями. На практике оба варианта были дополнительно ограничены с точки зрения объема и частоты платежей за границу.

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Ограничения на вывод валюты добавились к уже имеющемуся списку критериев, которым соглашения о продаже должны соответствовать. Среди них уже были "добровольный" взнос в российский бюджет на уровне 15% от суммы сделки, и продажа с дисконтом не менее 50% от справедливой стоимости активов.

Инвестиционный банкир, который недавно помог закрыть сделку на сумму около 300 миллионов долларов, сказал FT, что комиссия установила семидневный срок для завершения продажи на иностранный счет, но покупатель не мог переводить более 20 миллионов долларов в день.

"Простая математика показывает, что для продавца было невозможно получить всю выручку от сделки", — добавил он.

Другой человек, который работал над выходои ряда компаний, сказал, что комиссия сообщила им о неофициальном лимите в 500 миллионов долларов, который может быть переведен за границу.

После оплаты в рублях продавец может либо обменять сумму в России, либо попытаться купить иностранную валюту за рубежом.

"Оба варианта плохи. В первом случае ужасный курс и трудно обменять большие объемы. Во втором случае трудно найти банк, который примет деньги", – отмечают собеседники издания.

Ослабление рубля - последние новости

В этом году рубль обесценился более чем на 20 процентов по отношению к доллару, превысив в августе отметку 100 рублей за доллар.

На этой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российских топ-экспортеров отчитываться перед Центробанком РФ о валютных активах за рубежом. Таким образом планируется увеличить финансовый контроль и уменьшить дефицит иностранной валюты.

Эксперты прогнозируют, что если валютный контроль отменят, рубль продолжит падение вплоть до отметки 120 за доллар.

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