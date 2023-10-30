Если указ Путина о принудительной продаже валюты отменят после выборов, рубль возобновит падение вплоть до отметки 120 за доллар.

В понедельник, 30 октября, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российских топ-экспортеров отчитываться перед Центробанком РФ о валютных активах за рубежом. Таким образом планируется увеличить финансовый контроль и уменьшить дефицит иностранной валюты, сообщает издание The Moscow Times.

"Российские власти продолжают усиливать контроль за валютными операциями крупных компаний, чтобы стабилизировать рубль до президентских выборов и взять под контроль стремительный рост инфляции", - пишет издание.

Согласно документу, который вступит в силу 1 января, под обязательное раскрытие попадут, в частности, "теневые" запасы валюты, которые крупный бизнес держит на счетах иностранных дочерних структур.

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По оценкам Bloomberg Economics, только за 2022 год российские компании накопили за рубежом около $80 млрд сырьевой выручки, которую предпочитали не заводить в РФ. Запасы валюты на корпоративных счетах в российских банках при этом сократились на треть - со $174,9 млрд перед началом войны до $117 млрд на 1 июня 2023 года.

"Раскрытие информации о валютных запасах "дочек" экспортеров необходимо для установления возможности более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны "недружественных" государств в отношении Российской Федерации", - продолжает издание.

Отмечается, что после скачка курса доллара выше 100 рублей российские власти сначала негласно, а затем президентским указом потребовали от российских экспортеров продавать больше валюты на бирже, чтобы поддержать рубль, вошедший в топ-3 самых слабых валют мира.

С октября от 43 крупнейших нефтегазовых, металлургических, химических и зерновых компаний требуют размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем продавать не менее 90% этого объема на внутреннем рынке. При этом зачисление иностранной валюты возможно в течение 60 дней, а дальнейшая продажа еще в течение двух недель.

Соответствующий указ президента России действует до марта 2024 года и его цель - держать доллар ниже трехзначной отметки в течение этого времени.

"Валютный контроль принесет на рынок $2-3 млрд в месяц, и это позволит закрыть дефицит валюты, сформировавшийся в последние месяцы, но если указ отменят после выборов, рубль возобновит падение - вплоть до отметки 120 за доллар", - пишет издание.

Падение рубля - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе 2023 года российский рубль вошел в тройку самых слабых валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

14 августа доллар в России стоил выше отметки в 101 рубль, а евро - на уровне 111 рублей. Большее падение было зафиксировано лишь в марте 2022 года, когда рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

В сентябре рубль снова обвалился. Однако руководство страны-агрессора уверяло, что это не является проблемой для России. За первую неделю октября российский рубль дважды преодолел символический порог в 100 единиц за доллар. Сейчас за один доллар можно приобрести 93 рубля.

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