Представитель РФ пригрозил большей эскалацией.

Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия посылает все больше сигналов о том, что страны НАТО уже перешли некоторые красные линии, но "наиболее красные линии еще нет".

Это заявление он сделал в интервью американской журналистке Ким Айверсен для ее шоу. Говоря о поставках оружия Украине западными союзниками, он отметил, что в конфликте с ядерной державой нужно "просчитывать все варианты".

"Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию", - заявил Полянский.

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Ядерные угрозы России

Напомним, что ранее экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы может спровоцировать начало ядерной войны.

После этого глава Русской Православной церкви Патриарх Кирилл сказал, что желание уничтожить РФ будет означать конец света.

После восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Медведев сказал, что Россию ждут непростые времена.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает силы и готовится к реваншу.

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