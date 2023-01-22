В Москве уже сейчас ожидают трудностей, хотя "Леопарды" пока не начали поставлять в Украину.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост замглавы Совета Безопасности РФ, прогнозирует трудные времена для России на фоне новых поставок западного оружия в Украину.

Комментируя в своем Телеграм итоги саммита на базе Рамштайн, бывший российский президент выразил мнение, что "враги" России намерены "неопределённо долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить".

Медведев отметил, что оружия у Запада для этого достаточно, а при необходимости может начаться производство нового.

Видео дня

"Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто", – заявил он.

В то же время Медведев уверен, что в некий момент будущего затяжной конфликт приведет к появлению нового военного альянса "из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов". Также он выразил уверенность, что США "окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев", после чего в мире якобы восстановится равновесие.

Итоги встречи в Рамштайне 20 января

Состоявшаяся в пятницу встреча военных министров стран-партнеров Украины принесла и хорошие, и плохие новости для Киева.

Так, США обязались предоставить Украине крупнейший пакет вооружений на сумму в 2,5 миллиарда долларов. В него войдут дополнительные БМП Bradley, почти сотня БТР Stryker, системы ПВО и большое количество боеприпасов. Другие страны также пообещали со своей стороны крупные пакеты помощи.

Главным разочарованием "Рамштайна" стало отсутствия решения по поставкам немецких танков Leopard, которые, как считается, могут оказать решающее влияние на ход войны, если прибудут на фронт в значимых количествах.

Вас также могут заинтересовать новости: