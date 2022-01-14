Россияне обеспокоены появлением Альянса на границах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "красных линиях" в вопросе Украины и НАТО. И речь не только о возможном вступлении в Альянс.

Заявление Лаврова процитировало российское издание "РИА Новости".

"Категорически неприемлемо появление Альянса на российских границах, это настоящая красная линия", - заявила Лавров.

"Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море - это вторая красная линия", - добавил глава российского ведомства.

Читайте такжеВ России пожаловались на "непробиваемую позицию" НАТО и США по "гарантиям безопасности"

Переговоры РФ-НАТО по Украине

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали РФ вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

Позднее генсек НАТО Йенса Столтенберга заявил, что Североатлантический альянс уже принял решение о членстве Украины и Грузии, и Российская Федерация не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

Вас также могут заинтересовать новости: