Президенты Украины и Финляндии обсудили, что именно нужно Украине "на поле боя" для проигрыша РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к реваншу и накапливает силы, но очевидно должна проиграть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте. "Проинформировал господина президента о ситуации на поле боя, расчетов России на ближайшее время. Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы, но также очевидно, что государство-террорист должно проиграть", - отметил он.

По словам президента, они с Ниинисте обсудили, что именно Украине нужно для этого на поле боя.

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"В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран по вопросу предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку намерения это сделать, такой вклад в победу для нас очень важен", - сказал Зеленский.

Война России и Украины и помощь Киеву от Запада - что надо знать

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что решающим временем в войне с РФ будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано большое новое российское наступление.

Позже Владимир Зеленский сказал, что существует угроза нового наступления россиян из Беларуси, но эти наступательные действия будут безуспешными.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, Саули Ниинисте заявил, что Финляндия планирует "внести вклад" в создание мощного подразделения танков для Украины.

По его словам, сейчас в Европе обсуждают возможность "выстроить" такое подразделение. В то же время Ниинисте подчеркнул, что Финляндия может проводить обучение украинских военных.

11 января во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о готовности передать Украине роту танков Leopard (14 единиц по стандартам НАТО). Как сообщил польский лидер во время совместного брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гинатасом Науседой, роту танков передадут в рамках международной коалиции.

Сегодня, 24 января, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о передаче основных боевых танков Leopard 2 для Украины еще не принято, но союзники уже могут начинать обучение украинских военных.

Также сегодня министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия уже получила запрос от Польши на разрешение передать Украине определенное количество основных боевых танков Leopard 2. Также Польша призвала Германию присоединиться к коалиции стран, которые готовы передать Украине современные боевые танки западного производства.

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