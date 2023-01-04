По словам террориста, одиозный политик никак не чувствую последствий своей контузии.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин отметился троллинговым комментарием относительно выходки раненого экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Последний сегодня через посла Франции передал Эммануэлю Макрону осколок со своего позвоночника.

В Telegram Гиркин заявил, что во время обстрела в Донецке Рогозин получил "контузию без последствий". Кроме того, террорист назвал одиозного политика "тщеславным дураком".

"Говорят, что иногда (редко, но бывает) после сильной контузии или сильного сотрясения человек становится умнее. Типа, какие-то "пробки" в мозгах вышибает... Гораздо чаще, к сожалению, последствия для мозга отрицательные-вплоть до частичной или полной неадекватности. Однако в случае Дмитрия Олеговича можно констатировать, что для него контузия прошла без последствий - как был тщеславным дураком, так им и остался", - написал Гиркин.

"Подарок" для Рогозина

21 декабря одиозный Дмитрий Рогозин праздновал день рождения в одном из ресторанов Донецка. Впрочем, в разгар застолья ВСУ прислали россиянину "подарок".

Потом выяснилось, что Рогозин получил ранение. Погибли по меньшей мере двое гостей. О характере полученных травм политика сразу появилось много слухов разной степени правдоподобия.

Согласно наиболее распространенной версии, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра. Сам политик подтвердил ранение в шею, за которое ему может грозить паралич.

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