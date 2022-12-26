Раненый экс-глава Роскосмоса готовится к операции.

Экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозина грозит паралич. Из-за осколка, который он "поймал" во время празднования своего дня рождения во временно оккупированном Донецке, россиянину нужна операция.

В воскресенье Рогозин рассказал о своем состоянии пропагандисткому изданию "ТАСС". До этого он не хотел детально комментировать ранение, хотя слухи все равно распространялись.

"Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра (должна пройти операция - УНИАН). Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают...", - заявил Рогозин.

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Экс-глава Роскосмоса не сообщил, где именно будет проходить операция. Однако ранее появлялась информация о том, что Рогозина перевозят в Москву.

"Прилет" в Донецке и ранение Рогозина: что известно

В ночь на 22 декабря стало известно, что экс-главу Роскосмоса, который совсем недавно пригрозил применением "экспериментального оружия" в Украине, получил осколочное ранение ягодиц, левого бедра и мягких тканей головы. Это случилось в Донецке.

По предварительным данным, бывший чиновник отмечал день рождения. Его поздравили "прилетом". Вскоре появились фото и видео из ресторана, где Рогозин принимал "поздравления".

После этого россиянин прокомментировал свое ранение. Оказалось, бывший чиновник скрывает, что праздновал в ресторане день рождения, когда произошел обстрел. По его версии, это была "рабочая встреча". Ранение Рогозина высмеял даже террорист Гиркин.

В кругах предателей заговорили об ухудшении состояния Рогозина, а в ГПСУ заявили, что экс-главе Роскосмоса во время празднования его дня рождения в Донецке "передали протокол" о нарушении госграницы:

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования ним дня рождения неравнодушные товарищи".

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