Скандальный экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, которого в день рождения ВСУ "поздравили" праздничным "прилетом", вышел на связь и отправил письмо с осколком французскому послу. Он попросил передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", в письме Рогозин вспомнил, как проводил время с дипломатом, обсуждая сотрудничество между странами. Впрочем, в день рождения ему в позвоночник и ягодицы прилетели якобы осколки от французской гаубицы Caesar, которую получила на вооружение Украина.
Рогозин заявил, что осколок в позвоночнике его чуть не убил, но российские врачи якобы совершили "чудо". "Я снова жив и почти здоров", - написал Рогозин в письме.
Далее он попросил посла передать содержимое конверта Макрону, заявив, что Францию теперь контролирует "диктат Вашингтона". Более того, Рогозин упомянул термин "военные преступления", но заявляет, что за них отвечать НАТО, а не Россия, которая уничтожает украинские города.
"Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО на Донбассе" - написал раненый Рогозин.
Ранение Рогозина
Дмитрия Рогозина ранили во время застолья по случаю дня рождения в оккупированном Донецке 21 декабря. Погибли по меньшей мере двое гостей. Еще несколько получили ранения, в том числе и Рогозин. О характере полученных травм сразу появилось много слухов разной степени правдоподобности.
Согласно наиболее распространенной версии, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра. Сам политик подтвердил ранение в шею, за которое ему может грозить паралич.