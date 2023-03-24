Ранее аналогичную награду посмертно получил отец Рамзана Кадырова - Ахмат Кадыров.

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики".

Как сообщает пропагандистский ресурс ТАСС, награду вручили "за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, преданность традиционным ценностям и верность долгу".

Ранее аналогичную награду посмертно получил отец Рамзана Кадырова-Ахмат Кадыров.

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В феврале Кадыров выписал себе медаль "героя Чечни". Соответствующую награду путинский прихвостень учредил собственноручно и по "стечению обстоятельств" стал первым человеком, получившим это звание.

Кадыров назначает родственников на руководящие должности в Чечне - что известно

Родственники Кадырова занимают различные должности в республике. Так, племянник Кадырова возглавляет его администрацию, а двоюродный брат-правительство Чечни, сестры главы республики, мужья и дети также заняты в управлении республикой, писали правозащитники еще в 2016 году.

Недавно Кадыров снял с должности заместителя председателя правительства Чеченской Республики своего родственника по линии тети Хожа-Бауди Дааева и сделал его министром образования. Также хорошие места в правительстве Кадыров отдал своим старшим сестрам - Зулай и Зарган.

Всего журналисты насчитали в правительстве Чечни 47 дальних и ближних родственников Рамзана Кадырова.

Однако сам Кадыров открыто высмеял подобное мнение и заявил, что назначает тех, кому доверяет: "Не смешите меня. Из моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю".

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