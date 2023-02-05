Недавно СМИ провели расследование и выяснили, что в правительстве Чечни главенствует "династия" Кадыровых. Журналисты насчитали не менее 47 членов его семейства на высших должностях в Республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял оппонентов за критику в отношении назначения своих близких родственников на государственные должности в правительстве Чечни и заявил, что Республика из-за этого не развалится.

Он попытался оправдаться в ответ на статью издания ForPost, которое провело свое расследование о "династии Кадыровых" в рядах правительства.

СМИ указали, что недавно Кадыров отдал должность министра имущественных и земельных отношений, вице-премьера республики своему 26-летнему племяннику Хамзату Кадырову. Высокую должность занимает и старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова - она руководит региональным министерством культуры.

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Среди "родственных" назначений также упоминается должность двоюродного брата Кадырова - Турпала-Али Ибрагимова. В августе 2021 году его назначили министром по физической культуре, спорту и молодёжной политике Чечни.

Недавно Кадыров снял с должности заместителя председателя правительства Чеченской Республики своего родственника по линии тети Хожа-Бауди Дааева и сделал его министром образования. Также хорошие места в правительстве Кадыров отдал своим старшим сестрам - Зулай и Зарган.

Всего журналисты насчитали в правительстве Чечни 47 дальних и ближних родственников Рамзана Кадырова.

В статье приводится мнение социолога Анны Очкиной и политолога Юрия Самонкина, которые говорят, что Кадыров использует свое политическое влияние для того, чтобы продвинуть членов собственного семейства во власть. Хотя, согласно статье 16 федерального закона "О государственной гражданской службе", такие родственные связи противоречат закону.

Однако сам Кадыров открыто высмеял подобное мнение в Telegram и заявил, что назначает тех, кому доверяет.

"Компетенция подобных Очкиным и Самонкиным и гроша не стоит. Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. Не смешите меня. С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю", - написал он.

Присутствие "кадыровцев" в Украине

На данный момент глава Чечни Рамзан Кадырова является непосредственным союзником российского лидера Владимира Путина в войне против Украины.

Сейчас его отряды "кадыровцев" находятся на разных участках фронта в Украине, хотя их репутация в боевых условиях оставляет желать лучшего. Их уже давно прозвали TikTok войсками.

Ранее в СБУ показали, как на самом деле воюют "кадыровцы". В телефоне одного из боевиков нашли видео, на которых оккупанты танцуют под автоматные очереди и стреляют по деревьям, имитируя серьезный бой.

При этом отношения отрядов Кадырова с регулярными российскими войсками чрезвычайно плохи. Ведь "кадыровцы" выполняют роль надзирателей на фронте и часто остаются в тылу, тогда как россияне вынуждены воевать на передовой с Украиной. Недавно в Запорожской области они довели россиянина до суицида, угрожая сексуальным насилием.

Также во временно оккупированном Мелитополе "кадыровцы" изнасиловали российскую пропагандистку из НТВ и избили оператора.

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