По его словам, тогда у РФ будут основания для применения любого оружия.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ может использовать ядерное оружие, если Украина попытается деоккупировать Крым.

"Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные Основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства", - цитируют бывшего президента России пропагандистские СМИ.

По его словам, попытка отколоть "часть государства" будет считаться посягательством на существование России.

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"Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают наши "друзья" за океаном", - сказал он.

Деоккупация Крыма - что известно

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что освободить Крым можно комбинированным путем - с помощью военной силы и дипломатии.

В Крыму часто сообщают об активности беспилотников, также неоднократно звучали взрывы на военных объектах. Так, в августе на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке произошла серия взрывов, в результате которых было уничтожено по меньшей мере 9 самолетов и склады с крылатыми ракетами.

Осенью на железнодорожной ветке Крымского моста произошел мощный взрыв, после которого частично обрушились два автомобильных пролета.

Недавно взрывы слышали жители Джанкоя. После этого в украинской разведки заявили об уничтожении ракет "Калибр", которые захватчики перевозили по железной дороге.

Известно, что сейчас российские оккупанты активно готовятся оборонять полуостров.

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