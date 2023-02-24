Соответствующую награду глава Республики учредил собственноручно и по "стечению обстоятельств" стал первым человеком, который получил это звание.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после новостей о покушении в рядах своих боевиков решил сам себя утешить и "выписал" себе медаль героя Чеченской Республики. Соответствующую наград учредил сам Кадыров три месяца назад в 2022 году.

По данным российского "Коммерсанта", соответствующую церемонию награждения провели сегодня: медаль за звание "героя" Кадырову вручил председатель республиканского парламента Магомед Даудов. При этом он отметил, что для осознания реальных заслуг главы Чечени перед Республикой нужно провести "специальное исследование".

"Ваши заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией невозможно переоценить и без преувеличения достойны специального исследования", - заявил он.

При этом издание Sota подчеркивает, что с момента учреждения соответствующей награды на территории Чечни, еще никто не успел получить медаль: Кадыров, по удивительному стечению обстоятельств, наградил сам себя первым.

"Согласно положению о звании, оно вручается за совершение "геройского подвига", - подчеркнули там.

Звание героя Чеченской Республики - инициатива Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров известен своей манерой раздавать медали за особые заслуги перед Республикой своему окружению из ближайших родственников. В 2020 году он наградил собственную дочь Айшат за "безупречный добросовестный труд".

Уже в октябре 2022 года у главы Чечни созрела новая идея и он учредил награду Героя Чечни, заявив в своих социальных сетях, что собирается награждать соответствующей медалью солдат, которые воюют на территории Украины. Сама медаль представляет собой восьмиконечную звезду весом в 70 граммов золота 750 пробы.

Отметим, что Кадыров известен своими популистскими идеями, связанными с войной в Украине: летом 2022 года он также объявил награду за "головы" украинских националистов.

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