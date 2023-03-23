В "Единой России" рассказали, что родители благодарили их за это.

В Санкт-Петербурге партия "Единая Россия" заставила изготовливать окопные свечи детей с детским церебральным параличом.

Как сообщает Telegram-канал "Ротонда", для учеников специальной коррекционной школы № 584 "Озерки" провели "мастер-класс" и заставили их сделать около 200 окопных свечей, которые должны отправить на фронт. В общественной приемной сказали, что дети сделали только заготовки.

"Дети нестандартные, у них достаточно сложные заболевания, и по уму - им самим нужна помощь, им самим бы продержаться в этой жизни. Но вместе с родителями они изготавливают окопные свечи. Это великое желание помочь своему народу, помочь в трудную минуту своей Родине... Именно так проявляется наше единство", - заявила депутат Заксобрания Елена Киселёва.

Видео дня

В "Единой России" заявили, что некоторые дети были на занятии с родителями, которые "благодарили за то, что детям позволили участвовать в общем большем деле".

В администрации школы заявили, что дети также пишут письма российским оккупантам и собирают для них тёплые вещи. А в социальных сетях школы сообщается, что в конце февраля дети посетили "познавательно-образовательные занятия" от личного состава ОМОН.

Пропаганда в России

Как известно, с начала полномасштабного вторжения в российских школах появились "Разговоры о важном", во время которых детям рассказывают провластную версию войны в Украине.

Ранее сообщалось, что в Москве к школьнице приехала полиция из-за аватарки в цветах украинского флага. На нее пожаловалась директор школы.

Другая россиянка написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери из-за видео в социальных сетях.

Также стало известно, что российские власти хотят закупить в школы макеты оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: