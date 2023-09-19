Эксперт не исключает, что главу Чечни могли отравить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров или был отравлен спецслужбами РФ с определенной целью, или сам подсел на наркотики. Такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

"Я думаю, что Путину в данный конкретный момент не выгодно (смерть Кадырова - УНИАН). Ему выгодно, возможно, попугать Кадырова. Так что, если это отравление ФСБ, то такое, от которого человек не умирает… Его (Кадырова - УНИАН) слегка могли подтравить, чтобы он опух, чтобы были проблемы с почками, чтобы ему нужен был гемодиализ каждую неделю. Но, с другой стороны, я абсолютно не исключаю, что Кадыров мог сам подсесть на наркоту", - отметил экс-разведчик.

При этом Жирнов отметил, что не считает серьезной версию с отравлением Кадырова, так как он "всесильный человек" только в Чечне, а за ее пределами - "не может ничего".

"В исчезновении Кадырова Путин не заинтересован, потому что тот выполняет контракт: ты держишь под контролем Чечню, но делаешь там абсолютно что хочешь. Но Путину Кадыров нужен присмиревший. Потому что он обнаглел, посмотрев на Пригожина, у него были замашки, что, мол, я тоже с моими абреками могу прийти в Москву и устроить такой же бунт. Чтобы этого не произошло, его слегка могли подтравить…", - добавил эксперт.

Рамзан Кадыров - актуальное

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что Кадырова отравили.

"То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья - это известная вещь. Более того, есть такое предположение, что было отравление, причем неоднократное, которое дало определенные осложнения на систему почек", - заявил он.

А представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что Кадыров находится в тяжелом состоянии.

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