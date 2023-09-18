Встреча Путина с Ким Чен Ыном дала Зеленскому и Кулебе очень сильные козыри, - Сергей Жирнов

Бывший сотрудник Комитета госбезопасности Советского Союза Сергей Жирнов в интервью УНИАН рассказал, что происходит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, каких итогов можно ожидать от визита Ким Чен Ына к Путину и как на него отреагирует Запад с учетом войны в Украине.

Мы с вами много раз "хоронили" Пригожина, и все-таки достучались до небес. Жив – не жив, но со счетов списан окончательно. Сейчас все дружно "хоронят" Кадырова. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что по данным украинской разведки состояние Кадырова значительно ухудшилось. Российские паблики уже вторые сутки отслеживают маршруты, куда Кадырова перевозят. Как вы думаете, на этот раз издыхает помощник тирана или нет?

Кадыровский случай – это самый легкий случай из всех. Про Путина и двойников и онкологию – это чаще всего спекуляции или догадки, более или менее обоснованные, с Кадыровым всё проще, не надо догадываться – просто посмотреть его видео в тиктоке. Надо не иметь глаз и ушей, чтобы не понять, что с человеком происходит что-то ненормальное: за 6 месяцев увеличился в размере в два раза, распухло лицо. Невооруженным глазом видно, что у человека ненормальный цвет лица, ненормальное ожирение, речь бессвязная, он с большим трудом выговаривает слова. Совершенно любому понятно, что Кадыров болен. Сначала говорили, что он просто бухает и не может артикулировать. Но время от времени Кадыров из Чеченской республики куда-то исчезает, уезжает на средний Восток (то ли Саудовская Аравия, то ли Катар, то ли ОАЭ), и там его лечат от наркозависимости. Можно назвать спекуляциями, но его борт туда летает, то есть это практически установленный факт. У Кадырова есть доктор из Иордании.

Потом мы узнали об исчезновении Сулейманова, который был министром здравоохранения Чечни – абсолютно жуткая история о том, что он якобы был одним из лечащих врачей Кадырова, и что его никто не видел с октября прошлого года. Человек исчез, и пошли слухи, что над ним сначала очень сильно издевались, применяли пытки, а потом чуть ли не живьем закопали. Чечня - маленькая республика. Если в Российской Федерации где-то на Камчатке что-то делается – это до нас дойдет с большим трудом, потому что, несмотря на интернет, все-таки это очень далеко. А Чечня совсем близко. И там все "тик-токовые" и "инстаграмовые", и поэтому если что-то происходит, это очень-очень быстро расходится. Каждый по секрету сказал своему ближайшему родственнику, у ближайшего родственника 250 родственников вокруг, и через три секунды вся Чечня знает секрет. На Кавказе вообще нет секретов.

Поэтому если говорят, что у Кадырова проблемы со здоровьем, что у него наркозависимость и его возят на принудительное лечение, что он куда-то ночью чуть ли не голый выходил гулять в состоянии наркотического опьянения по Грозному, и что его взяли ФСБ, посадили на какой-то федеральный борт и отвезли в Москву – я склонен доверять этим слухам. Потому что это просто видно невооруженным глазом.

Какая причина ухудшения состояния? Одна из главных – яд ФСБ, Невзоров уверен, что это "Новичок". Путину выгодно Кадырова "убрать" или смерть ему не нужна, чтобы не было еще одного очага напряжения?

Я думаю, что Путину в данный конкретный момент не выгодно. Ему выгодно, возможно, попугать Кадырова. Так что если это отравление ФСБ, то такое, от которого человек не умирает. Как с Политковской, которая летела в Беслан, выпила в самолете какой-то чай и не смогла долететь. Грубо говоря, её просто вывели из строя, но не убили. И, мне кажется, в отношении Кадырова – если в этом замешана ФСБ – была такая же техника: создать ему проблемы, чтобы он занимался своими проблемами, и ему будет не до государственного переворота. Хотя, откровенно говоря, эту версию я никогда не считал серьезной. Кадыров всесильный человек все в Чечне, но за её пределами он не может ничего. У него есть его tiktok-войска, которые могут справиться с безоружными студентами и бабушками, или выкрасть женщину, но никакого переворота в Кремле сделать не могут. Путина охраняют ФСО, президентская охрана службы безопасности СПБ – это пять тысяч человек, кадыровцы с ними рядом не стояли.

В исчезновении Кадырова Путин в принципе не заинтересован, потому что тот выполняет контракт: ты держишь под контролем Чечню, но делаешь там абсолютно что хочешь. Но Путину Кадыров нужен присмиревший. Потому что он обнаглел, посмотрев на Пригожина, у него были замашки, что, мол, я тоже с моими абреками могу прийти в Москву и устроить такой же бунт. Чтобы этого не произошло, его слегка могли подтравить, чтобы он опух, чтобы были проблемы с почками, чтобы ему нужен был гемодиализ каждую неделю. Но, с другой стороны, я абсолютно не исключаю, что Кадыров мог сам подсесть на наркоту.

Медицинский "туризм" путинских прихвостней

Вы говорите, что российские клиенты летали за границу на условиях анонимности. С чем эта анонимность связана? Заболевания, которые стыдно произносить вслух?

Анонимность связана с многими фактами. Первое – когда у вас есть не очень приятное заболевание, гонорея или сифилис. Лечить в России – все узнают, поэтому надо ехать за границу. Второе – это то, что вы политик, и вам просто нельзя говорить, что вы лечитесь не в России, и нельзя говорить, какие вы гонорары платите врачам, потому что иначе это будет скандал. Точнее, раньше был бы скандал, сейчас никто не удивится, даже если узнает, что был потрачен на операцию миллиард рублей – разве что в том смысле, что на эти деньги можно было построить 20 больниц в Российской Федерации. Если вы большой бизнесмен, то на этом можно играть на бирже, когда информация просочится. "Потанин приехал лечиться" – и всё. Вы до этого договорились с банком, брокерами, поставили на понижение акции "Норильского никеля" – и заработали 100 миллионов за один день. А потом публикуете информацию, что у Потанина было плановое обследование, публикуете хорошие медицинские анализы, и на этом еще раз зарабатываете 100 миллионов, потому что сначала ставите на понижение акций, а на следующий день играете на повышение. Поэтому это всё очень секретно.

Вы слышали о том, что врача Путина не выпустили при попытке пересечь границу Российской Федерации?

Да, Трухин. Там отдельная история, потому что он директор в НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге, то есть человек, который участвовал в разработке вакцины "Спутник-V", который наверняка распилил большие миллиарды во время "ковида". И, судя по всему, его вообще собирались сажать за растраты.

Зачем была эта театральная постановка со встречей Путина и Ким Чен Ына? О поставках оружия можно было договориться тайно. Зачем всему миру объявлять, что два дебильных диктаторских режима будем нарушать все санкции ООН? Причем Буданов говорит, что уже полтора месяца Россия получает северокорейское вооружение. На кого спектакль рассчитан?

Это была просто путинская глупость, которая продолжается уже два года. Назовите мне какое-нибудь его решение, которое не привело бы к противоположным результатам за последние 19 месяцев? На первых порах какое-то количество людей говорило, что это игра закулисная, "геополитические шахматы, в которых вы ничего не понимаете, а он видит на 10 ходов вперед". Хотел остановить НАТО – получил расширение на Швецию и Финляндию. Хотел подкосить влияние Западной Европы – получил сплоченную Европу. Хотел подкосить влияние США – получил проснувшегося Байдена, который вспомнил, что он президент, и Пентагон с бюджетом $885 млрд. И так далее. Когда говорят, что Путин – замечательный человек, который соблюдает все протоколы, все международные соглашения, он не агрессивный, войну ни с кем не хочет вести и так далее, – и тут появляется белорусский диктатор и говорит Путину, что "Вагнер" хочет идти на Польшу. Для Польши, где сейчас готовятся выборы, это просто подарок, потому что если какие-то правящие круги ещё сомневались, победят ли они или не победят, то теперь они знают, что они точно победят. Здесь разговор даже не о том, что соблюдаются санкции, допустим, США или ЕС. Нет, это санкции Совета Безопасности ООН, в котором сидят Китай и Россия с правом века, и которые проголосовали за эти санкции многократно – в 2004-м, в 2006-м, 2009-м, 20130-м, 20160-м, 2017-м, 2018-м, 2020-м, 2021-м. Одно только перечисление резолюций, принятых СБ ООН, займет 20 минут. То, что Путин и Китай сказали, что они собираются не исполнять резолюции Совбеза ООН – большей глупости от Си Цзиньпина и от Путина вообще ждать невозможно было.

Китай всегда говорил про соблюдение устава организации и международных договоров. Беззубая резолюция "Большой двадцатки" в Дели содержала главное – что все страны должны соблюдать устав ООН и международных соглашений. И тут две стороны, постоянные члены Совбеза и атомные державы, говорят, что не будут соблюдать санкции ООН. Тут же США, Южная Корея и Япония заявили, что пересматривают отношение к КНДР, Южная Корея впервые начала рассматривать вопрос принятия прямых санкций. То есть большего подарка Путина сделать не мог. Это понял даже Песков, который уже пытается отыграть в обратную сторону, говоря, что ничего не подписали и всё не так поняли.

Глупость в том, что Путин и Ким Чен Ын встретились. В том, что Путин сказал, что не будет соблюдать санкции. Путин устроил с ним встречу на космодроме "Восточный" – худшего места, для того, чтобы показать, что в Российской Федерации ничего не работает, всё разворовывается, нет.

Космодром "Восточный" – это программа, запущенная в начале двухтысячных, которая идет с опозданием 10 лет, где разворовали всё, что можно было – по официальным данным Следственного комитета, 15 миллиардов рублей. Посадили всё начальство этого "Спецстроя". Руководство "Роскосмоса" сменилось за 10 лет шесть раз, и спутник "Луна-25" две недели тому назад торжественно разбился. Что в таких условиях Путин мог показать?

По его указанию повезли этого жирного кота на какой-то завод, где показали "Кинжалы", которые, как говорил Путин, "супер-пупер оружие, которое никто не сможет сбить", "гиперзвук" и пр. Они запустили их 4 мая по Украине в ответ на удары беспилотниками по Кремлю – и что? Шесть запустили, шесть Украина сбила. Шойгу рассказал, что есть "Цирконы", которые приняты на боевое дежурство, но серийно будут производить в следующем году. А в прошлом году крейсер вышел из Мурманска в Индийский океан, чтобы там провести стрельбы "Цирконами" и показать "кузькину мать" американцам. Приплыли и запустить не смогли. Запуски были виртуальными – "компьютерное моделирование, все запуски прошли в штатном режиме, все цели поражены". На компьютере. Настоящего "Циркона" ни одного не запустили – то ли потому, что их нет, то ли потому, что они не смогли взлететь. Так что всё это "надувание щек".

Запад усилит поставки оружия Украине

Западные партнеры, которые еще верили, что Путин может пойти на переговоры и договор способный, поняли, что его главная задача – вести войну на истощение? Мы можем рассчитывать на то, что после этой встречи Запад усилит поставки военной помощи нам?

Думаю, что ATACMS поставят. И эта встреча дала очень сильные козыри Зеленскому и Кулебе для того, чтобы показывать, куда этот путь ведёт. Теперь все поняли, кто для Путина партнёр. Не хватало только Асада, Мадуро и центральноафриканских диктаторов.

Просил ли Путин у Ким Чен Ына солдат в качестве пушечного мяса?

Во время встречи с Лукашенко он сказал, мол, нехорошие люди утверждают, что нам нужно что-то от Кореи, а мы унижаемся, просим, но нам ничего не нужно, у нас своих дураков хватает, 300 тысяч контрактников.

Потери в войне никого не испугают, потому что всё это далеко. Если представить, что цифра в 145 млн населения – правда, а погибло на фронте 145 тысяч, это один на тысячу. Если погибло 280 – это два на тысячу. И это если бы все трупы возвращались в Российскую Федерацию.

А мы же с вами помним, как это на самом деле – у них передвижные крематории, когда трупы сжигают на месте. Есть трупы, которые остаются на вашей стороне. И у Украины есть огромная проблема, потому что несколько поездов-рефрижераторов с десятками вагонов, где хранятся эти трупы, потребляют энергию, в надежде когда-нибудь их обменять на тела украинских бойцов. Есть пропавшие без вести. Трупа нет – выплат нет. В общем, всё это топится в огромной территории на 17,5 млн квадратных километров и 11 часовых поясов.

Алексей Лихман