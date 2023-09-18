Вероятная смерть Кадырова будет иметь довольно серьезные последствия для России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал сообщение о предсмертном состоянии Рамзана Кадырова и спрогнозировал, как его смерть может повлиять на Россию.

"То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья – это известная вещь. Более того, есть такое предположение, что было отравление, причем неоднократное, которое дало определенные осложнения на систему почек", – отметил он в эфире телемарафона.

В то же время, комментируя видео с Кадыровым, которое было обнародовано на днях в его канале в Телеграмм, Данилов отметил, что не уверен, что оно было записано вчера.

"Это может быть совершенно старое видео, которое не имеет никакого отношения к тому, что есть на сегодняшний день. То, что на Кадырова охотились – и охотились россияне – известная борьба группировок, которые есть в Кремле. С учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России, он оказался в такой ситуации. Как там будет у него с состоянием здоровья, будем смотреть. Я бы не спешил, потому что человек может находиться в коме и неделю, и месяц, и два, и полгода. Известны факты, когда до года и даже больше люди находились в состоянии комы", – продолжил он.

Однако возможная смерть Кадырова все же будет иметь довольно серьезные последствия для России. По словам Данилова, мы увидим ослабление одной группировки Кремля, которая воюет с другой.

"Это так называемые башни Кремля – они постоянно между собой выясняют отношения. Одна группировка будет ослаблена. Что касается Кавказа – там могут начаться процессы, которые говорят о том, что вообще власть в России является крайне хрупкой. Этот поход Пригожина как раз доказал всему миру, что когда они говорят, что они мощи как никогда, имейте в виду, что на сегодняшний день ситуация в России крайне хрупкая. И не только по вопросам наличия или отсутствия Кадырова. Поэтому это Россию раздражает, и они сейчас будут переходить к другой стратегии: они сейчас будут пугать мир ядерным оружием. Они сейчас будут все делать для того, чтобы мир был напуган", – резюмировал секретарь СНБО.

Кадыров при смерти? Что известно о его состоянии

Последние несколько дней в сети и СМИ активно обсуждают состояние главаря Чечни Рамзана Кадырова. Информация о его возможной смерти появилась еще несколько дней назад, однако официального подтверждения нет.

Разные источники дают разную информацию. Кто-то говорит, что он в коме, кто-то – что перенес операцию по пересадке почки, но орган не прижился. На днях возле больницы, где, вероятно, и находится Кадыров, была замечена необычная активность элитных авто на чеченской регистрации.

Официально Кадыров с июля находится в отпуске, по крайней мере, такой документ недавно появился в открытом доступе. В Кремле же комментировать слухи о состоянии главы Чечни отказываются.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии УНИАН рассказал, что Кадыров все еще жив. Правда, находится в тяжелом состоянии.

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