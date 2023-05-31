Россияне утверджают, что во время атаки предприятие не получило серьезных повреждений.

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ снова произошел взрыв. Это вторая атака по НПЗ на этой неделе.

Как пишут российские Telegram-каналы Baza и Shot, атака беспилотника произошла около 03:00-03:30 в ночь на 31 мая.

По информации Baza, возгорания на территории предприятия в результате атаки не произошло. Shot уточняет, что дрон упал на территории НПЗ.

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"Дрон-камикадзе упал на территорию предприятия около трёх ночи, но не сдетонировал. Возгорания не произошло. Повреждений и пострадавших нет. Эвакуация сотрудников не потребовалась", – пишет канал.

Атаки по Ильскому НПЗ

Ильский нефтеперерабатывающий завод, изготавливающий мазут, дизельное топливо и бензин, покрывает потребности в топливе Черноморского флота страны-агрессора. Это предприятие за время полномасштабной войны неоднократно атаковали беспилотники.

В начале месяца Ильский НПЗ в Краснодарском крае дважды был атакован – 4 и 5 мая.

Около 2 часов ночи 28 мая на предприятие также был совершен "налет БПЛА", в результате чего была повреждена установка по производству дизельного топлива.

Россияне утверждают, что во время атак инфраструктура предприятия серьёзно не пострадала.

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