Беспилотники атаковали завод в Ростовской области и очередной НПЗ в Краснодарском крае. Еще один дрон-разведчик пролетел более 5 км вглубь РФ и мог выведать позиции оккупантов.

Русские жалуются на массированную атаку неизвестных беспилотников утром 4 мая 2023 года. Сообщается о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Как пишет пропагандистский Telegram "Mash", "украинские" БПЛА были обнаружены над Воронежской и Белгородской областью. В Белгородской области дрон "Shark" пролетел около 5,5 км вглубь российской территории, после чего якобы был сбит и упал в поле.

Shark предназначены для разведки и корректировки направления ударов ракет. "Такая оптика могла вскрыть российские позиции на несколько километров", - переживают россияне.

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Кроме того, еще один беспилотник атаковал завод в Ростовской области. По словам губернатора, БПЛА врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка.

После столкновения беспилотник взорвался. Пожар, возникший из-за этого, якобы сразу же потушили. Пострадавших нет.

Кульминацией якобы массированного пуска БПЛА стал пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Российские Telegram пишут о загадочных "хлопках", и связывают это с атакой дронов. По состоянию на 4:00 утра площадь пожара составляла, как пишут кремлевские СМИ, 400 кв.м. Всего в горящем резервуаре было 4,5 тысячи кубометров дизтоплива.

Взрывы в России - последние новости

На фоне участившихся ударов РФ по Украине территорию самой России начали массово атаковать неизвестные беспилотники.

Накануне на "дождь" БПЛА жаловались власти Белгордской и Брянской народных республик. 3 мая дрон ударил по военному аэродрому россиян под Брянском и повредил военно-транспортный самолет.

В тот же день, утром в среду, был атакован НПЗ возле Крымского моста, поставлявший Черноморскому флоту топливо. Позже, около 10:00 утра, стало известно, что РФ свернула все "Калибры" в Черном море. .

Уже днем Москва начала истерику из-за "хлопков" в центре столицы. Утверждалось, что два БПЛА атаковали Кремль, но были сбиты над крышей одной из башен. Россия обвинила Украину в попытке покушения на Путина. Однако Институт изучения войны отмечает, что есть все признаки того, что атаку устроил сам Кремль, чтобы мобилизовать общество.

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