Этот нефтеперерабатывающий завод снабжает топливом Черноморский флот страны-агрессора и уже несколько раз подвергался атакам.

В то время, как российские оккупанты атаковали украинскую столицу десятками беспилотников, на Ильском НПЗ в Краснодарском крае РФ было "неспокойно".

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, около 2 часов ночи на предприятие был совершен "налет БПЛА". По информации канала, в результате атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар.

"Все аппараты были нейтрализованы, в результате падения обломков на территории завода возникло задымление, однако оно было оперативно ликвидировано сотрудниками НПЗ. Инфраструктура предприятия не повреждена, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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Атаки по линиям снабжения российских оккупантов - что нужно знать

27 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит почву для контрнаступления и некоторые процессы – например, уничтожение линий снабжения или складов в тылу – уже происходят.

В начале месяца дважды был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Он снабжает топливом Черноморский флот страны-агрессора.

В ночь на 29 апреля в Севастополе в оккупированном Крыму сгорела нефтебаза, которая также обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ.

В британской разведке акцентировали, что на фоне атак по нефтебазам россияне будут вынуждены изменить логистику хранения и транспортировки топлива.

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