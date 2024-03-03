По его мнению, немцы уже готовятся к прямому военному столкновению с Россией.

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал порцию "мыслей" о том, что Германия якобы готовится воевать с Россией.

Как отметил Медведев в своем Telegram-канале, к такому выводу он пришел после анализа "слитого" разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Медведев заявил, что политическое руководство Германии начнет "отбеливать" свою репутацию, убеждая, что это были лишь разговоры военных, которых "хлебом не корми - дай поиграть в войну".

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"А гражданское политическое руководство вообще ни при чем. Тем более, во главе этого руководства стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) Шольц, который отказывается передавать бандеровцам ракеты повышенной дальности. Он не знает и разберется", - отметил Медведев.

На этом странные размышления Медведева не закончились. Он заявил, что никто не знает, "в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер" о содержании и предпосылках этих разговоров офицеров Бундесвера. Впрочем, Медведев заявил, что военные иногда начинали войны без приказов гражданских начальников.

"Вот придут к Шольцу и скажут: Герр (рейхс) канцлер, в Украине сбили ракету. По ее типу и траектории - она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Понятно, как божий день. Поэтому попытки представить разговор офицеров Бундесвера как игры в ракеты и танчики - злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией", - заявил Медведев.

"Слив" разговора немецких офицеров

В Германии начали расследование относительно "слитой" записи, на которой немецкие офицеры якобы обсуждали возможность размещения крылатых ракет в Украине.

Сейчас секретная служба Бундесвера MAD расследует, действительно ли могли прослушивать военных.

Затем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Он назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую опубликовали российские пропагандисты, назвав этот инцидент "большой проблемой".

В связи с инцидентом в Бундестаге призвали к усилению контрразведки. По словам главы комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, шпионаж всегда был одним из инструментов гибридной войны России.

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