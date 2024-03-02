По словам председателя комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, шпионаж всегда был одним из инструментов гибридной войны России.

В прослушивании телефонных разговоров немецких офицеров есть очевидный российский след. Об этом в комментарии n-tv заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

По ее словам, шпионаж является частью российского инструментария гибридной войны.

"То, что разговоры перехватываются, неудивительно. Это было лишь вопросом времени, когда это станет публичным", - отметила политик.

Штрак-Циммерманн также призвала к четкой реакции на этот инцидент. По ее мнению, Россия хочет удержать канцлера Олафа Шольца от того, чтобы дать зеленый свет на поставку ракет Taurus Украине.

"Нам срочно нужно усилить нашу безопасность и контрразведку, потому что мы очевидно уязвимы в этой сфере".

"Слитый" разговор немецких офицеров

В Германии начали расследование относительно "слитой" записи, на которой немецкие офицеры якобы обсуждали возможность размещения крылатых ракет в Украине.

Сейчас секретная служба Бундесвера MAD расследует, действительно ли могли прослушивать военных. При этом во время встречи немецкие офицеры использовали легкую для прослушивания платформу WebEx.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине.

Он назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую опубликовали российские пропагандисты, назвав этот инцидент "большой проблемой".

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