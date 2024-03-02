Офицеры обсуждали, сколько дальнобойных ракет немецкого производства нужно для того, чтобы поразить Крымский мост.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность аудиозаписи разговора немецких офицеров о вероятной атаке на Крымский мост.

Как сообщает DPA, Шольц назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую вчера опубликовали российские пропагандисты.

Канцлер пообещал быстро предоставить разъяснения после публикации записи разговора офицеров ВВС Германии. По его словам, это "большая проблема".

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"По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо", - сказал Шольц во время визита в Ватикан, отвечая на вопрос о возможном репутационном ущербе для страны.

"Слитый" разговор немецких офицеров

Как сообщал УНИАН, 1 марта российские пропагандисты опубликовали аудио разговора немецких офицеров. Они обсуждали в частности вражеские цели, которые Украина могла бы теоретически уничтожить с помощью ракет Taurus. Среди них речь идет и о стратегически важном для российских оккупантов Крымском мосту.

Также они отмечали, что в целом можно передать Украине 100 таких ракет в два транша, то есть по 50. Немецкие офицеры якобы отмечали, что "мост на востоке трудно достать", поэтому для этого "может понадобиться не десять и даже не двадцать ракет".

Как сообщал Spiegel, записи военнослужащих Бундесвера, которые обсуждают поражение российских целей с помощью дальнобойных ракет Taurus немецкого производства, вероятно, являются подлинными. Судя по всему, это была запись перехваченной телефонной конференции.

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