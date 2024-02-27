Скандальный политик, которого регулярно обвиняют в алкоголизме, внезапно намекнул, что Макрон якобы слишком увлекается игристым.

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев оперативно отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности ввода иностранных войск в Украину.

Реакция Медведева появилась в его Telegram-канале. Он заявил, что заявление Макрона якобы было "следствием болезни".

"У людей случаются разные недуги. Вот у кого-то бывает недержание мочи. О других, склонных к необдуманной реакции, говорят "моча в голову ударила". А вот у действующего президента Франции, верховного главнокомандующего вооруженными силами Франции и князя Андорры Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона случилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а потом случилось недержание речи", - заявил Медведев.

Кремлевского шута возмутило то, что Макрон заявил о необходимости поражения России для безопасности Европы. Медведев разозлился, что французский лидер предложил отправить Украине ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос введения на фронт войск отдельных государств НАТО.

"Вместе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и мучительной проблемой. Не бережет себя обладатель ордена Почетного легиона. Или рацион пора сменить: устрицы и шампанское - вещь хорошая, но ведь не мальчик уже. Словесный энурез в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли", - добавил опальный Медведев.

Что сказал Макрон

По итогам встречи лидеров из ЕС, США и Канады, состоявшейся в Париже 26 февраля, президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

"Сегодня нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места. Но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя", - сказал Макрон на пресс-конференции.

О том, как отреагировали на это заявление в НАТО и в Кремле - читайте в материале УНИАН.

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